В 2025 году "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует экспортировать 450 тыс. тонн металлопродукции в ЕС

В 2025 году крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует экспортировать 450 тысяч. тонн металлопродукции в страны Европейского союза. Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо.

"В целом у нас производство около 3 млн тонн в год. В этом году будет меньше, потому что мы до апреля работали только одной доменной печью из двух. Из этих объемов 450 тыс. тонн металлопродукции, или где-то 15% — это экспорт в страны ЕС. Еще 20-30% — это чугунные чушки, которые мы экспортируем в США." топ-менеджер.

При этом Лонгобардо отметил, что европейский рынок металлопродукции по-прежнему находится в депрессии. К тому же тарифы, применяемые США по импорту из ЕС, могут повлиять на ситуацию еще больше. Единственное, что помогло украинскому производителю нарастить продажи стали на рынки ЕС — это ослабление гривны по отношению к евро.

При этом, по словам Лонгобардо, на украинском рынке металлопродукции ситуацию также нельзя назвать благоприятной.

"В прошлом году было много проектов по реконструкции и укреплению энергетической инфраструктуры. Но они не продолжились на том уровне, который мы ожидали. Одной из причин, как нам объяснили, стало бюджетирование. Как вы помните, эти проекты по укреплению энергетической инфраструктуры финансировались на средства USAID и в определенный момент, это все остановилось или было ограничено.

Украина наращивает потребление металлопроката

За первые пять месяцев 2025 года украинские металлургические предприятия произвели 2,057 млн. тонн металлопроката — это 97,6% от объемов аналогичного периода 2024 года.

Наибольшую долю в экспорте занимает плоский прокат — 46,59%, что значительно превышает показатель прошлого года (40,30%).

В структуре импорта по-прежнему преобладает плоский прокат — 76,83% в январе-мае 2025 года, хотя его доля несколько уменьшилась по сравнению с прошлогодним показателем в 82,09%. Доля сортового проката в импорте выросла до 21,24% (против 16,12% в 2024 году).

О трендах на украинском и европейском и украинском рынках стали, проблемах с дорогостоящей электроэнергией, куда предприятие потратило $1 млрд дотаций от материнской компании , читайте в интервью на Delo.ua.