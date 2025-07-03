В 2025 "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує експортувати 450 тис. тонн металопродукції до ЄС

У 2025 році найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує експортувати 450 тис. тонн металопродукції до країн Європейського союзу. Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав генеральний директор комбінату Мауро Лонгобардо.

"Загалом у нас виробництво близько 3 млн тонн на рік. У цьому році буде менше, бо ми до квітня працювали лише одною доменною піччю з двох. З цих обсягів 450 тис. тонн металопродукції, або десь 15% — це експорт в країни ЄС. Ще 20-30% — це чавунні чушки, які ми експортуємо до США. Все інше ми плануємо продати на домашньому ринку", — сказав топменеджер.

При цьому Лонгобардо зауважив, що європейський ринок металопродукції досі перебуває в депресії. До того ж тарифи, які США застосовують щодо імпорту з ЄС, можуть вплинути на ситуацію ще більше. Єдине що допомогло українському виробнику наростити продажі сталі на ринки ЄС — це послаблення гривні відносно євро.

При цьому, за словами Лонгобардо на українському ринку металопродукції ситуацію також не можна назвати сприятливою.

"Минулого року було багато проєктів з реконструкції та укріплення енергетичної інфраструктури. Але вони не продовжились на тому рівні, який ми очікували. Одною з причин, як нам пояснили, стало бюджетування. Як ви пам'ятаєте, ці проєкти з укріплення енергетичної інфраструктури фінансувались коштом USAID і в певний момент, це все зупинилось або було обмежено", — зауважив топменеджер.

Україна нарощує споживання металопрокату

За перші п’ять місяців 2025 року українські металургійні підприємства виробили 2,057 млн тонн металопрокату — це 97,6% від обсягів аналогічного періоду 2024 року. З усього обсягу продукції 61,5% було експортовано (1,541 млн тонн), тоді як минулого року частка експорту становила 65,4%.

Найбільшу частку в експорті нині займає плоский прокат — 46,59%, що значно перевищує показник минулого року (40,30%). Також суттєво зросла частка сортового прокату — до 20,18% проти 12,92% у 2024 році. Водночас експорт напівфабрикатів помітно скоротився — з 46,79% до 32,23%.

У структурі імпорту, як і раніше, переважає плоский прокат — 76,83% у січні–травні 2025 року, хоча його частка дещо зменшилася порівняно з торішнім показником у 82,09%. Частка сортового прокату в імпорті зросла до 21,24% (проти 16,12% у 2024 році).

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