В 2025 году Украина уже закупила в десять раз больше газа, чем год назад

За первые четыре месяца 2025 года объемы импорта газа в Украину выросли со 118 млн до 1,12 млрд кубометров. Это почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает ExPro.

Украина активно импортирует газ

Резкое увеличение импорта природного газа в 2025 году связано, прежде всего, с необходимостью покрыть дефицит топлива после февральских российских атак, которые существенно повредили газодобывающую инфраструктуру. В феврале объем импорта составил 512 млн кубометров — рекордный показатель с сентября 2023 года.

Кроме того, Украина уже активно формирует запасы на предстоящий отопительный сезон 2025-2026 годов.

Венгрия – 669 млн кубометров, почти 60% от общего импорта;

– 669 млн кубометров, почти 60% от общего импорта; Словакия – 261 млн кубометров (23%);

– 261 млн кубометров (23%); Польша – 190 млн кубометров (17%).

"Нафтогаз" доминирует на рынке импорта газа

По данным ExPro, основным поставщиком импортного природного газа в Украину в 2025 году стала Группа "Нафтогаз", обеспечившая около 900 млн кубометров топлива — это составляет примерно 80% от общего объема импорта с начала года.

Кроме "Нафтогаза", часть объемов импортировали и частные компании. Они приобрели ресурс для дальнейшей продажи через аукционы, проводимые АО "Укртрансгаз" на "Украинской энергетической бирже".

Следует отметить, что в апреле и мае единственным импортером оставался НАК "Нафтогаз Украины". Gas&Oil Weekly, в мае компания планирует импортировать более 400 млн кубометров газа по направлениям Венгрии и Польши.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, которые импортировались в предыдущие сезоны.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.