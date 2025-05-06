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У 2025 році Україна вже закупила вдесятеро більше газу, ніж рік тому

газ
Україна різко збільшила імпорт газу. / Depositphotos

За перші чотири місяці 2025 року обсяги імпорту газу до України зросли з 118 млн до 1,12 млрд кубометрів. Це майже у 10 разів більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє ExPro.

Україна активно імпортує газ

Різке збільшення імпорту природного газу в 2025 році пов’язане насамперед із потребою покрити дефіцит палива після лютневих російських атак, які суттєво пошкодили газовидобувну інфраструктуру. У лютому обсяг імпорту сягнув 512 млн кубометрів — рекордний показник із вересня 2023 року.

Крім того, Україна вже активно формує запаси на майбутній опалювальний сезон 2025–2026 років. Основними напрямками постачання залишаються:

  • Угорщина – 669 млн кубометрів, майже 60% від загального імпорту;
  • Словаччина – 261 млн кубометрів (23%);
  • Польща – 190 млн кубометрів (17%).
Фото 2 — У 2025 році Україна вже закупила вдесятеро більше газу, ніж рік тому

"Нафтогаз" домінує на ринку імпорту газу

За даними ExPro, основним постачальником імпортного природного газу до України в 2025 році стала Група "Нафтогаз", яка забезпечила близько 900 млн кубометрів палива — це становить приблизно 80% від загального обсягу імпорту з початку року.

Крім "Нафтогазу", частину обсягів імпортували й приватні компанії. Вони придбали ресурс для подальшого продажу через аукціони, що проводить АТ "Укртрансгаз" на "Українській енергетичній біржі".

Варто зазначити, що у квітні та травні єдиним імпортером залишався НАК "Нафтогаз України". Gas&Oil Weekly, у травні компанія планує імпортувати понад 400 млн кубометрів газу з напрямків Угорщини та Польщі.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Автор:
Ольга Опенько