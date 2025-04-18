Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Наличный курс:

USD

41,15

41,05

EUR

47,05

46,80

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Днепре в результате ракетной атаки поврежден офис АТБ (ФОТО)

Поврежден офис АТБ в Днепре
Поврежден офис АТБ в Днепре. Фото: Facebook Бориса Маркова

18 апреля российская оккупационная армия атаковала ракетами Днепр, в результате чего поврежден фитнес-центр, гостиница и офис АТБ.

Как сообщил член совета директоров компании АТБ Борис Марков, в Днепре очередным ракетным обстрелом РФ был поврежден офис АТБ.

Фото 2 — В Днепре в результате ракетной атаки поврежден офис АТБ (ФОТО)

"К сожалению, от взрывной волны очень сильно поврежден наш новый офис. К счастью, никто не пострадал! Офис, который стал нашей гордостью и узнаваемым лицом компании, новым современным и комфортным местом работы для многих наших сотрудников!", — подчеркнул он.

Фото 3 — В Днепре в результате ракетной атаки поврежден офис АТБ (ФОТО)

Марков добавил, что компании не в первый раз преодолевать такие вызовы.

"Но мы справимся. Отстроим, починим и продолжим работать! Станем еще крепче, еще настойчивее и еще злее наших врагов", — отметил он.

Фото 4 — В Днепре в результате ракетной атаки поврежден офис АТБ (ФОТО)

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил , что утром взрывы прогремели в Днепровском районе. В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. В Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованные частные дома и теплицы. В Новоалександровском обществе горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Никто не пострадал.

Напомним, в результате ракетного удара России по Днепру 10 апреля была полностью уничтожена часть складов корпорации Biosphere Corporation — одного из лидеров на рынке производства и дистрибуции товаров для дома.

Автор:
Светлана Манько