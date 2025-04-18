В Днепре в результате ракетной атаки поврежден офис АТБ (ФОТО)

18 апреля российская оккупационная армия атаковала ракетами Днепр, в результате чего поврежден фитнес-центр, гостиница и офис АТБ.

Как сообщил член совета директоров компании АТБ Борис Марков, в Днепре очередным ракетным обстрелом РФ был поврежден офис АТБ.

"К сожалению, от взрывной волны очень сильно поврежден наш новый офис. К счастью, никто не пострадал! Офис, который стал нашей гордостью и узнаваемым лицом компании, новым современным и комфортным местом работы для многих наших сотрудников!", — подчеркнул он.

Марков добавил, что компании не в первый раз преодолевать такие вызовы.

"Но мы справимся. Отстроим, починим и продолжим работать! Станем еще крепче, еще настойчивее и еще злее наших врагов", — отметил он.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил , что утром взрывы прогремели в Днепровском районе. В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. В Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованные частные дома и теплицы. В Новоалександровском обществе горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Никто не пострадал.

Напомним, в результате ракетного удара России по Днепру 10 апреля была полностью уничтожена часть складов корпорации Biosphere Corporation — одного из лидеров на рынке производства и дистрибуции товаров для дома.