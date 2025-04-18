У Дніпрі внаслідок ракетної атаки пошкоджено офіс АТБ (ФОТО)

18 квітня російська окупаційна армія атакувала ракетами Дніпро, внаслідок чого пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс АТБ.

Як повідомив член ради директорів компанії АТБ Борис Марков , у Дніпрі черговим ракетним обстрілом РФ було пошкоджено офіс АТБ.

"На жаль, від вибухової хвилі дуже сильно пошкоджено наш новий офіс.На щастя ніхто не постраждав! Офіс, який став нашою гордістю та впізнаваним обличчям компанії, новим сучасним та комфортним місцем праці для багатьох наших співробітників!", - наголосив він.

Марков додав, що компанії не вперше долати такі виклики.

"Але ми впораємося. Відбудуємо, полагодимо та продовжимо працювати!Станемо ще міцніше, ще наполегливіше та ще зліше на наших ворогів", - підкреслив він.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак заявив, що вранці вибухи пролунали у Дніпровському районі. Внаслідок ракетної атаки у самому Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. У Підгородному зайнялася суха трава. Понівечені приватні будинки і теплиці. У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру 10 квітня було повністю знищено частину складів корпорації Biosphere Corporation — одного з лідерів на ринку виробництва та дистрибуції товарів для дому.