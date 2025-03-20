В Elementum Energy рассказали, почему бизнес не заинтересовали "зеленые" аукционы

СЕО крупнейшего в Украине инвестора в ветровую энергетику Elementum Energy Ольга Рыбачук объяснила, почему бизнес не заинтересовали "зеленые" аукционы, организованные государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Об этом Рыбачук рассказала в интервью Delo.ua.

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"Мы достаточно скептически настроены. Причин, почему аукционы не были успешными, несколько. Во-первых, контрагентом по этим аукционам остается компания, которая систематически со времен основания зеленого тарифа вовремя не рассчитывается. Для того, чтобы это восприятие изменилось, государство должно предложить лучшие инструменты защиты и гарантий прав инвесторов",

Она отметила, что в украинском законодательстве есть огромное количество исключений, касающихся "ГарПока". К примеру, с этой компании нельзя взыскать задолженность в том случае, если выиграть против нее дело в суде.

Кроме того, вызвавшие у бизнеса вызывали вопросы цены, предложенные на "зеленых" аукционах. Для ветровой генерации они на аукционах 2024 составили 80 евроцентов за МВт-час для новых проектов. Хотя в условиях дефицита в энергосистеме рыночные цены значительно выше.

Первый "зеленый" аукцион в 2025 году не состоялся из-за отсутствия участников

12 марта "ГарПок" объявил о проведении очередного "зеленого" аукциона на 47 МВт для биогенерации и малой гидрогенерации. Однако этот аукцион не состоялся из-за отсутствия участников .

Аукционы по распределению квоты поддержки ВИЭ были впервые проведены в 2024 году. Общая годовая квота, определенная правительством и предложенная на аукционы, составляла 110 МВт: по 11 МВт для СЭС и других видов (в том числе малые ГЭС, биоэнергетика) и 88 МВт для ВЭС.

В результате проведения аукционов в октябре-ноябре было определено для поддержки всего 0,9 МВт малой гидроэнергетики, еще 0,6 МВт под вопросом. На аукцион по СЭС 31 октября не было никакой заявки, на аукцион по ВЭС 29 ноября была подана только одна заявка, по данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, от компании с турецкими инвестициями ООО "Атлас Глобал Энерджи". Таким образом, оба аукциона признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона с 11 МВт других видов ВИЭ (14 октября) "ГарПок" определил ООО "Вотерструм" с предложением 900 кВт гидроэнергетики по цене 11,1 евроцентов/кВт*ч. В нем участвовало также ООО "Лига. Лтд." с предложением 999 кВт по цене 11,9 евроцентов/кВт*ч. Но, как уточнил ГарПок, величина мощности, по которой его участники приобретают право на поддержку, не может превышать 80% совокупной величины мощности, предложенной всеми участниками. Таким образом, общий размер квоты для распределения на этом аукционе составил 1519,20 кВт (80% от почти 2 МВт предложения обоих ООО).

Как пояснил "ГарПок", по условиям аукциона второй участник (предложивший более высокую цену) имеет право согласиться на остаточную часть квоты (примерно 600 кВт — ЕР) или отказаться от статуса победителя без потери банковской гарантии, но не ранее чем на 30 рабочий день с даты проведения аукциона. На 2025 годовая годовая квота поддержки ВИЭ составляет 330 МВт.

Об особенностях инвестиций в разветвленную генерацию в Украине, строительство ветровых электростанций и непростые отношения бизнеса с государством читайте в интервью СЕО Elementum Energy Ольги Рыбачук на Delo.ua.