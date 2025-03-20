В Elementum Energy розповіли, чому бізнес не зацікавили "зелені" аукціони

СЕО найбільшого в Україні інвестора у вітрову енергетику Elementum Energy Ольга Рибачук пояснила, чому бізнес не зацікавили “зелені” аукціони, які організувало державне підприємство "Гарантований покупець". Про це Рибачук розповіла в інтерв'ю Delo.ua.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

"Ми доволі скептично налаштовані. Причин, чому аукціони не були успішними, декілька. По-перше, контрагентом по цих аукціонах залишається компанія, яка систематично з часів заснування зеленого тарифу вчасно не розраховується. Для того, щоб це сприйняття змінилося, держава має запропонувати кращі інструменти захисту і гарантій прав інвесторів", — сказала Рибачук.

Вона зазначила, що в українському законодавстві є величезна кількість виключень, які стосуються "ГарПока". До прикладу, з цієї компанії не можна стягнути заборгованість в тому випадку, якщо виграти проти неї справу в суді.

Крім того, викликала у бізнесу викликали питання ціни, запропоновані на "зелених" аукціонах. Для вітрової генерації вони на аукціонах 2024 року становили 80 євроцентів за МВт-год для нових проєктів. Хоча в умовах дефіциту в енергосистемі ринкові ціни є значно вищими.

Перший "зелений" аукціон у 2025 році не відбувся через відсутність учасників

12 березня "ГарПок" оголосив про проведення чергового "зеленого" аукціона на 47 МВт для біогенерації та малої гідрогенерації. Проте, цей аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Аукціони з розподілу квоти підтримки ВДЕ було вперше проведено 2024 року. Загальна річна квота, визначена урядом і запропонована на аукціони, становила 110 МВт: по 11 МВт для СЕС та інших видів (зокрема, малі ГЕС, біоенергетика) і 88 МВт для ВЕС.

У результаті проведення аукціонів у жовтні-листопаді було визначено для підтримки лише 0,9 МВт малої гідроенергетики, ще 0,6 МВт під питанням. На аукціон по СЕС 31 жовтня не було жодної заявки, на аукціон по ВЕС 29 листопада було подано лише одну заявку, за даними Української вітроенергетичної асоціації, від компанії з турецькими інвестиціями ТОВ "Атлас Глобал Енерджі". Таким чином, обидва аукціони визнано такими, що не відбулися.

Переможцем аукціону з 11 МВт інших видів ВДЕ (14 жовтня) "ГарПок" визначив ТОВ "Вотерструм" із пропозицією 900 кВт гідроенергетики за ціною 11,1 євроцентів/кВт*год. У ньому брало участь також ТОВ "Ліга. Лтд. " з пропозицією 999 кВт за ціною 11,9 євроцентів/кВт*год. Але, як уточнив "ГарПок", величина потужності, за якою його учасники набувають право на підтримку, не може перевищувати 80% сукупної величини потужності, запропонованої всіма учасниками. Таким чином, загальний розмір квоти для розподілу на цьому аукціоні становив 1519,20 кВт (80% від майже 2 МВт пропозиції обох ТОВ).

Як пояснив "ГарПок", за умовами аукціону другий учасник (той, що запропонував вищу ціну) має право погодитися на залишкову частину квоти (приблизно 600 кВт - ЕР) або відмовитися від статусу переможця без втрати банківської гарантії, але не раніше ніж на 30 робочий день з дати проведення аукціону. На 2025 рік річна квота підтримки ВДЕ становить 330 МВт.

Про особливості інвестицій в розгалужену генерацію в Україні, будівництво вітрових електростанцій та непрості взаємини бізнесу з державою читайте в інтерв'ю СЕО Elementum Energy Ольги Рибачук на Delo.ua.