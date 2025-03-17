В ГНСУ назвали лидеров в отраслях экономики по уплате налогов в госбюджет

За январь — февраль 2025 наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонт транспортных средств.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Среди субъектов хозяйствования больше налогов уплатили в таких отраслях экономики:

"Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – 19,3%;

"Перерабатывающая промышленность" – 17,6%;

"Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" – 13,1%;

"Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" – 6,2%.

Рост налоговых поступлений

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — феврале 2025 зафиксирован наибольший рост уплаты налогов в следующих отраслях:

"Перерабатывающая промышленность" – рост на 48%, или +15,8 млрд грн;

"Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – рост на 34,7% или +13,8 млрд гривен;

"Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" – рост на 36,2% или +9,7 млрд гривен;

"Профессиональная, научная и техническая деятельность" – рост на 58,7% или +5,2 млрд гривен.

Напомним, в стране продолжает демонстрировать рост бюджетных поступлений благодаря детенизации экономики и реализации реформ. Только в 2024 году армия получила дополнительно более 1,6 млрд долларов . В прошлом году эта сумма составила 1,5 млрд. долларов.