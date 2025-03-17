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В ГНСУ назвали лидеров в отраслях экономики по уплате налогов в госбюджет
За январь — февраль 2025 наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонт транспортных средств.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).
Среди субъектов хозяйствования больше налогов уплатили в таких отраслях экономики:
- "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – 19,3%;
- "Перерабатывающая промышленность" – 17,6%;
- "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" – 13,1%;
- "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" – 6,2%.
Рост налоговых поступлений
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — феврале 2025 зафиксирован наибольший рост уплаты налогов в следующих отраслях:
- "Перерабатывающая промышленность" – рост на 48%, или +15,8 млрд грн;
- "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – рост на 34,7% или +13,8 млрд гривен;
- "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" – рост на 36,2% или +9,7 млрд гривен;
- "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – рост на 58,7% или +5,2 млрд гривен.
Напомним, в стране продолжает демонстрировать рост бюджетных поступлений благодаря детенизации экономики и реализации реформ. Только в 2024 году армия получила дополнительно более 1,6 млрд долларов . В прошлом году эта сумма составила 1,5 млрд. долларов.