- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В ДПСУ назвали лідерів у галузях економіки зі сплати податків до держбюджету
За січень – лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на сферу оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту транспортних засобів.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України (ДПСУ).
Серед суб’єктів господарювання найбільше податків сплатили у таких галузях економіки:
- "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 19,3 %;
- "Переробна промисловість" – 17,6 %;
- "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 13,1 %;
- "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" – 6,2 %.
Зростання податкових надходжень
Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні – лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:
- "Переробна промисловість" – зростання на 48 %, або +15,8 млрд грн;
- "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 34,7 %, або +13,8 млрд гривень;
- "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – зростання на 36,2 %, або +9,7 млрд гривень;
- "Професійна, наукова та технічна діяльність" – зростання на 58,7 %, або +5,2 млрд гривень.
Нагадаємо, Україна продовжує демонструвати зростання бюджетних надходжень завдяки детінізації економіки та реалізації реформ. Лише у 2024 році армія отримала додатково понад 1,6 млрд доларів. Минулого року ця сума становила 1,5 млрд доларів.