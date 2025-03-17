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В ДПСУ назвали лідерів у галузях економіки зі сплати податків до держбюджету

чоловік, калькулятор, блокнот, папери
В ДПСУ назвали галузь економіки є лідером по сплаті податків. / freepik

За січень – лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на сферу оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту транспортних засобів.

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Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України (ДПСУ).

Серед суб’єктів господарювання найбільше податків сплатили у таких галузях економіки:

  • "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 19,3 %; 
  • "Переробна промисловість" – 17,6 %; 
  • "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 13,1 %; 
  • "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" – 6,2 %.

Зростання податкових надходжень

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні – лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:

  •  "Переробна промисловість" – зростання на 48 %, або +15,8 млрд грн; 
  • "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів"  – зростання на 34,7 %, або +13,8 млрд гривень; 
  • "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – зростання на 36,2 %, або +9,7 млрд гривень; 
  • "Професійна, наукова та технічна діяльність" – зростання на 58,7 %, або +5,2 млрд гривень.

Нагадаємо, Україна продовжує демонструвати зростання бюджетних надходжень завдяки детінізації економіки та реалізації реформ. Лише у 2024 році армія отримала додатково понад 1,6 млрд доларів. Минулого року ця сума становила 1,5 млрд доларів.

Автор:
Тетяна Ковальчук