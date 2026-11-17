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В Киеве полностью восстановили движение трамваев и троллейбусов: сколько маршрутов работает
В Киеве возобновлена работа наземного электротранспорта. Трамваи и троллейбусы вернулись на постоянные маршруты, а временно заменявшие их автобусы больше не курсируют.
Как пишет Dilo, об этоминформирует пресс-служба КГГА.
В настоящее время в столице работают 39 троллейбусных маршрутов, 17 трамвайных и 102 автобусных. В то же время пять троллейбусных маршрутов пока не вышли на линии из-за последствий обстрелов.
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Для поддержки транспортного сообщения между правым и левым берегами столицы продолжают работать временные автобусные маршруты. Они должны усилить работу метрополитена и обеспечить пассажирам дополнительные возможности для передвижения по городу.
Постепенное возобновление движения электротранспорта в Киеве началось 16 ноября.
В КП "Киевпасстранс" отмечают, что оперативно реагируют на изменения ситуации в столице и при необходимости корректируют работу маршрутной сети в зависимости от пассажиропотока в отдельных направлениях.
Напомним, с вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны, вызванная российскими обстрелами.