В Киеве возобновлена работа наземного электротранспорта. Трамваи и троллейбусы вернулись на постоянные маршруты, а временно заменявшие их автобусы больше не курсируют.

Как пишет Dilo, об этоминформирует пресс-служба КГГА.

В настоящее время в столице работают 39 троллейбусных маршрутов, 17 трамвайных и 102 автобусных. В то же время пять троллейбусных маршрутов пока не вышли на линии из-за последствий обстрелов.

Какой транспорт продолжает курсировать в Киеве

Для поддержки транспортного сообщения между правым и левым берегами столицы продолжают работать временные автобусные маршруты. Они должны усилить работу метрополитена и обеспечить пассажирам дополнительные возможности для передвижения по городу.

Постепенное возобновление движения электротранспорта в Киеве началось 16 ноября.

В КП "Киевпасстранс" отмечают, что оперативно реагируют на изменения ситуации в столице и при необходимости корректируют работу маршрутной сети в зависимости от пассажиропотока в отдельных направлениях.

Напомним, с вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны, вызванная российскими обстрелами.