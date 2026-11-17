У Києві відновили роботу наземного електротранспорту. Трамваї та тролейбуси повернулися на постійні маршрути, а автобуси, які тимчасово замінювали їх, більше не курсують.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Наразі в столиці працюють 39 тролейбусних маршрутів, 17 трамвайних та 102 автобусних. Водночас п'ять тролейбусних маршрутів поки не вийшли на лінії через наслідки обстрілів.

Який транспорт продовжує курсувати в Києві

Для підтримки транспортного сполучення між правим і лівим берегами столиці продовжують працювати тимчасові автобусні маршрути. Вони мають посилити роботу метрополітену та забезпечити пасажирам додаткові можливості пересування містом.

Поступове відновлення руху електротранспорту в Києві розпочалося 16 листопада.

У КП "Київпастранс" зазначають, що оперативно реагують на зміни ситуації в столиці та за потреби коригують роботу маршрутної мережі залежно від пасажиропотоку на окремих напрямках.

Нагадаємо, із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. Причина - критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.