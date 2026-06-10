В мае финансовый рынок Украины потерял пять небанковских учреждений

В мае 2026 количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на пять учреждений и по состоянию на 1 июня составило 744. В то же время количество банков с действующей лицензией осталось неизменным — 59.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Сколько банков и небанковских учреждений в Украине

В мае 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на пять учреждений и на 1 июня составило 744. В то же время количество банков с действующей банковской лицензией осталось неизменным - 59.

По данным Национального банка Украины, на начало июня на рынке небанковских финансовых услуг работали:

391 финансовая компания (в мае - 395);

47 страховщиков non-life (без изменений);

10 life-страховщиков (без изменений);

один страховщик со специальным статусом (без изменений);

97 ломбардов (без изменений);

79 кредитных союзов (без изменений);

один лизингодатель (без изменений);

46 страховых брокеров (в мае - 47);

72 коллекторские компании (без изменений).

Количество банковских и небанковских финансовых групп также не изменилось и составляет 15 и 39 соответственно.

На платежном рынке зафиксировано увеличение количества платежных систем, созданных резидентами Украины. По состоянию на 1 июня их насчитывается 13 по сравнению с 12 месяцем ранее. Из них две являются государственными. Количество международных платежных систем осталось неизменным – 10.

Без изменений работают и предоставлятели финансовых платежных услуг:

16 платежных учреждений;

11 финансовых учреждений, имеющих право оказывать платежные услуги;

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

Среди других участников платежного рынка выросло количество коммерческих агентов – с 95 до 100. Также увеличилось количество предоставлятелей нефинансовых платежных услуг – с четырех до шести. В то же время, число технологических операторов платежных услуг осталось неизменным и составляет 32.

Таким образом, в мае наибольшие изменения на финансовом рынке касались сокращения финансовых компаний и страховых брокеров, а также расширения сегмента платежных сервисов.

Напомним, в апреле 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на 10 учреждений – до 749. Также на рынке стало на один банк меньше.