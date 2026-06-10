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У травні фінансовий ринок України втратив п’ять небанківських установ
У травні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на п’ять установ і станом на 1 червня становила 744. Водночас кількість банків із чинною ліцензією залишилася незмінною - 59.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Скільки банків і небанківських установ в Україні
У травні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на п’ять установ і станом на 1 червня становила 744. Водночас кількість банків із чинною банківською ліцензією залишилася незмінною - 59.
За даними Національного банку України, на початок червня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
- 391 фінансова компанія (у травні — 395);
- 47 страховиків non-life (без змін);
- 10 life-страховиків (без змін);
- один страховик зі спеціальним статусом (без змін);
- 97 ломбардів (без змін);
- 79 кредитних спілок (без змін);
- один лізингодавець (без змін);
- 46 страхових брокерів (у травні — 47);
- 72 колекторські компанії (без змін).
Кількість банківських груп та небанківських фінансових груп також не змінилася і становить 15 та 39 відповідно.
На платіжному ринку зафіксовано збільшення кількості платіжних систем, створених резидентами України. Станом на 1 червня їх налічується 13 проти 12 місяцем раніше. З них дві є державними. Кількість міжнародних платіжних систем залишилася незмінною - 10.
Без змін працюють і надавачі фінансових платіжних послуг:
- 16 платіжних установ;
- 11 фінансових установ, які мають право надавати платіжні послуги;
- один банк - емітент електронних грошей;
- один оператор поштового зв’язку.
Серед інших учасників платіжного ринку зросла кількість комерційних агентів - зі 95 до 100. Також збільшилася кількість надавачів нефінансових платіжних послуг - із чотирьох до шести. Водночас число технологічних операторів платіжних послуг залишилося незмінним і становить 32.
Таким чином, у травні найбільші зміни на фінансовому ринку стосувалися скорочення кількості фінансових компаній та страхових брокерів, а також розширення сегмента платіжних сервісів.
Нагадаємо, у квітні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на 10 установ - до 749. Також на ринку стало на один банк менше.