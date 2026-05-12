В Україні поменшало ломбардів, кредитних спілок і фінкомпаній: як змінився фінансовий ринок України

У квітні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на 10 установ - до 749. Також на ринку стало на один банк менше.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Скільки фінансових установ працює в Україні

Станом на 1 травня на ринку небанківських фінансових послуг України працювало 749 установ. У структурі ринку відбулися окремі зміни, зокрема скоротилася кількість фінансових компаній, ломбардів, кредитних спілок та колекторських організацій, тоді як інші сегменти залишилися без змін.

На ринку небанківських фінансових послуг працювали:

395 фінансових компаній (було 399);

47 страховиків non-life (без змін), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;

97 ломбардів (було 100);

79 кредитних спілок (було 81);

один лізингодавець (без змін);

47 страхових брокерів (без змін);

72 колекторські компанії (було 73).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (39) залишилася незмінною.

На платіжному ринку діяло 12 платіжних систем (було 13), створених резидентами, включно з державними (без змін), а також 10 міжнародних платіжних систем (без змін).

Водночас кількість надавачів фінансових платіжних послуг не змінилася. На ринку працюють:

16 платіжних установ;

11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк – емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших учасників платіжного ринку належать 95 комерційних агентів (було 69), 32 технологічні оператори платіжних послуг (без змін) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг.

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України (NPL) станом на 1 квітня 2026 року скоротилася до 12,9%. Це на 1 відсотковий пункт менше від початку року та на 13,7 в. п. нижче рівня березня 2022 року.