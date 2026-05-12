В Украине стало меньше ломбардов, кредитных союзов и финкомпаний: как изменился финансовый рынок Украины

В апреле 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на 10 учреждений – до 749. Также на рынке стало на один банк меньше.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Сколько финансовых учреждений работает в Украине

На 1 мая на рынке небанковских финансовых услуг Украины работало 749 учреждений. В структуре рынка произошли отдельные изменения, в частности, сократилось количество финансовых компаний, ломбардов, кредитных союзов и коллекторских организаций, тогда как другие сегменты остались без изменений.

На рынке небанковских финансовых услуг работали:

395 финансовых компаний (было 399);

47 страховщиков non-life (без изменений); 10 life-страховщиков (без изменений); один страховщик со специальным статусом;

97 ломбардов (было 100);

79 кредитных союзов (было 81);

один лизингодатель (без изменений);

47 страховых брокеров (без изменений);

72 коллекторские компании (было 73).

Количество банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (39) осталось неизменным.

На платежном рынке действовало 12 платежных систем (было 13), созданных резидентами, включая государственные (без изменений), а также 10 международных платежных систем (без изменений).

В то же время, количество предоставлятелей финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:

16 платежных учреждений;

11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим участникам платежного рынка принадлежат 95 коммерческих агентов (было 69), 32 технологических оператора платежных услуг (без изменений) и четыре поставщика нефинансовых платежных услуг.

Напомним, доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины (NPL) по состоянию на 1 апреля 2026 сократилась до 12,9%. Это на 1 процентный пункт меньше начала года и на 13,7 в. п. ниже уровня марта 2022 года.