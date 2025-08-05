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Минобороны объяснило, зачем вводит новый камуфляж и как будет происходить переход

ВСУ
В Украине тестируют новый маскировочный рисунок для военных / Минобороны

Министерство обороны Украины утвердило новый маскировочный рисунок ММ-25 и объявило о закупке пробных партий продукции. Новый узор не будет заменять действующий ММ-14 (пиксель), а станет дополнительным вариантом для вещевого обеспечения военных.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Минобороны начинает тестирование нового камуфляжа для ВСУ

Еще в июне 2025 года Министерство обороны и утвердило образцы нового маскировочного рисунка ММ-25. Решение было принято по запросу Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений военнослужащих. Новый камуфляж планируется использовать для изготовления вещевого имущества, а первые пробные партии уже объявлены к закупке.

Речь идет не о замене действующего узора ММ-14 ("пиксель"), а о введении дополнительного варианта, подобно уже разрешенным цветам "масло", "койот" или ММ-16Ф.

В ведомстве объясняют, что такое решение обусловлено потребностями военных, выполняющих боевые задания в условиях, где подобный узор является эффективным. Ранее бойцы вынуждены были покупать снаряжение с таким камуфляжем за свой счет. Теперь Минобороны стремится обеспечить их необходимым обмундированием и создать условия для украинских производителей, которые готовы выпускать продукцию в обновленном дизайне.

Закупочное агентство Минобороны "ГОТ" уже объявило первые тендеры. На 2025 год запланированы поставки ограниченных партий – по 20 тыс. единиц, что позволит протестировать производственные возможности и постепенно интегрировать новый камуфляж в систему обеспечения армии.

Напомним, 11 сентября 2024 года "Государственный оператор тыла" (ГОТ) представил DOT-Chain – инновационную ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ, главная задача которой – сделать процесс обеспечения военных более легким и быстрым.

Автор:
Ольга Опенько