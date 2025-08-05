Міноборони пояснило, навіщо вводить новий камуфляж і як відбуватиметься перехід

Міністерство оборони України затвердило новий маскувальний малюнок ММ-25 та оголосило закупівлю пробних партій продукції. Новий візерунок не замінюватиме чинний ММ-14 ("піксель"), а стане додатковим варіантом для речового забезпечення військових.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Міноборони розпочинає тестування нового камуфляжу для ЗСУ

Ще в червні 2025 року Міністерство оборони и затвердило зразки нового маскувального малюнка ММ-25. Рішення ухвалили на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень військовослужбовців. Новий камуфляж планують використовувати для виготовлення речового майна, а перші пробні партії вже оголошено до закупівлі.

Йдеться не про заміну чинного візерунка ММ-14 ("піксель"), а про введення додаткового варіанту, подібно до вже дозволених кольорів "олива", "койот" чи ММ-16Ф. Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) затвердило оновлену технічну специфікацію, доповнивши її новим малюнком.

У відомстві пояснюють, що таке рішення зумовлене потребами військових, які виконують бойові завдання в умовах, де подібний візерунок є ефективним. Раніше бійці змушені були купувати спорядження з таким камуфляжем власним коштом. Тепер Міноборони прагне забезпечити їх необхідним обмундируванням та водночас створити умови для українських виробників, які готові випускати продукцію в оновленому дизайні.

Закупівельна агенція Міноборони "ДОТ" уже оголосила перші тендери. На 2025 рік заплановані поставки обмежених партій – по 20 тис. одиниць, що дозволить протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему забезпечення армії.

Нагадаємо, 11 вересня 2024 року "Державний оператор тилу" (ДОТ) презентував DOT-Chain – інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ, головне завдання якої – зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.