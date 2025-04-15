В monobank говорят о проблемах при оплате через POS-терминалы "Привата". В банке возражают

В ПриватБанке зафиксированы проблемы с работой POS-терминалов — часть клиентов monobank сталкивается со сложностями при оплате.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

В ПриватБанке возникли сбои в работе терминалов

В ряде торговых точек, обслуживаемых терминалами ПриватБанка, в настоящее время наблюдаются трудности с оплатой банковскими картами.

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими карточками в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии", — написал Гороховский.

Что говорят в ПриватБанке

ПриватБанк сообщает, что все сервисы, в том числе и оплата картами через сеть POS-терминалов, работают в штатном режиме.

В банке поблагодарили клиентов за понимание и доверие.

Обновлено 17.32: Гороховский сообщил, что проблема в ПриватБанке была успешно исправлена.

"Исправили", — написал коротко он.

Справка:

Эквайринг (торговый эквайринг) — это банковская услуга, позволяющая принимать к оплате платежные карты международных и национальных платежных систем через POS-терминалы (или их аналоги) за товары, работы и услуги.

Эквайр – юридическое лицо (в том числе банк), которое принимает транзакции от предприятий торговли или услуг (торговцев) и направляет их в соответствующую платежную систему, а также производит расчеты по этим транзакциям с торговцами.