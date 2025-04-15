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У monobank кажуть про проблеми при оплаті через POS-термінали "Привату". У банку заперечують

Приватбанк, збої у роботі
Клієнти monobank не можуть розрахуватися карткою.

У ПриватБанку зафіксовано проблеми з роботою POS-терміналів — частина клієнтів monobank стикається зі складнощами під час здійснення оплат.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

У ПриватБанку виникли збої в роботі терміналів

У низці торгових точок, які обслуговуються терміналами ПриватБанку, наразі спостерігаються труднощі з оплатою банківськими картками. 

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картками у торгових точках Привату. Якісь проблеми у колег. Чекаємо на їхні коментарі", - написав Гороховський.

Що кажуть у ПриватБанку

ПриватБанк повідомляє, що наразі всі сервіси, зокрема й оплата картками через мережу POS-терміналів, працюють у штатному режимі.

У банку подякували клієнтам за розуміння та довіру.

Оновлено 17.32: Гороховський повідомив, що проблему в ПриватБанку було успішно виправлено.

"Виправили", - написав коротко він.

Довідково: 

Еквайринг (торговий еквайринг) — це банківська послуга, яка дає змогу приймати до оплати платіжні картки міжнародних та національних платіжних систем через POS-термінали (або їх аналоги) за товари, роботи та послуги.

Еквайр – юридична особа (зокрема банк), яка приймає транзакції від підприємств торгівлі або послуг (торговців) та надсилає їх до відповідної платіжної системи, а також здійснює розрахунки за цими транзакціями з торговцями.

Автор:
Ольга Опенько