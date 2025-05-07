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В Мукачево открылся первый "МакДональдс", будет работать круглосуточно (ФОТО)

МакДональдс
В Мукачево открылся первый "МакДональдс"/МакДональдз

7 мая на улице Лавковской, 1-М в Мукачево (Закарпатская область) открылся первый в городе ресторан сети "МакДональдс".

Об этом говорится в релизе компании.

Новый ресторан расположен в одноэтажном здании площадью около 500 квадратных метров. В зале одновременно могут находиться 126 гостей, еще 132 – на летней террасе.

Фото 2 — В Мукачево открылся первый "МакДональдс", будет работать круглосуточно (ФОТО)

Посетителям доступны все каналы продаж: традиционные кассы, 10 терминалов самообслуживания, а также "МакДрайв", который будет работать круглосуточно. Зал ресторана открыт с 7:00 до 23:00. Что касается сервиса доставки "МакДеливери", то его обещают запустить через две недели.

Фото 3 — В Мукачево открылся первый "МакДональдс", будет работать круглосуточно (ФОТО)

Ресторан оборудован генератором для бесперебойной работы и укрытием для персонала. С открытием заведения в Мукачево создано около 70 новых рабочих мест. Это второй круглосуточный "МакДональдс" в Украине после ресторана в Ужгороде.

Отмечается, что это уже 112-е заведение компании в Украине и шестое, открытое в партнерстве с автозаправочным комплексом "Окко".

Напомним, 12 апреля заработал первый "МакДональдс" в Ужгороде. Ресторан расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью около 400 м².

Автор:
Татьяна Гойденко