У Мукачеві відкрився перший "МакДональдз", працюватиме цілодобово (ФОТО)

7 травня на вулиці Лавківській, 1-М у Мукачеві (Закарпатська область) відкрився перший у місті ресторан мережі "МакДональдз".

Про це йдеться в релізі компанії.

Новий ресторан розташований у одноповерховій будівлі площею майже 500 квадратних метрів. У залі одночасно можуть перебувати 126 гостей, ще 132 — на літній терасі.

Відвідувачам доступні всі канали продажу: традиційні каси, 10 терміналів самообслуговування, а також “МакДрайв”, який працюватиме цілодобово. Зал ресторану відкритий з 7:00 до 23:00. Що стосується сервісу доставки "МакДелівері", то його обіцяють запустити за два тижні.

Ресторан обладнаний генератором для безперебійної роботи та укриттям для персоналу. Із відкриттям закладу у Мукачеві створено близько 70 нових робочих місць. Це другий цілодобовий "МакДональдз" в Україні після ресторану в Ужгороді.

Зазначається, що це вже 112-й заклад компанії в Україні та шостий, відкритий у партнерстві з автозаправним комплексом "Окко".

Нагадаємо, 12 квітня запрацював перший "МакДональдз" в в Ужгороді. Ресторан розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 м².