В Польше построят первую АЭС: подписано соглашение с США

Польша шагнула к развитию ядерной энергетики — государственная компания “Польские атомные электростанции” подписала новое соглашение с американскими компаниями Westinghouse и Bechtel о строительстве первой атомной электростанции в стране.

Подписание соглашения в Варшаве состоялось при участии главы польского правительства Дональда Туска и министра энергетики США Криса Райта, передает Укринформ.

Соглашение США и Польши

Сотрудничество Польши с новой администрацией США в сфере атомной энергетики получило мощный импульс. Как отметил Дональд Туск, благодаря этому удалось заключить "новое, лучшее соглашение" о строительстве первой АЭС в Польше.

По его словам, документ содержит изменения в 16 ключевых направлениях, что делает инвестицию более прогнозируемой. Туск также подчеркнул, что польско-американское сотрудничество в ядерной отрасли развивается как никогда успешно, и обе стороны намерены и дальше углублять партнерство.

В свою очередь, Райт подчеркнул, что Вашингтон развивает с Варшавой долгосрочное партнерство, ориентированное на инвестиции, которые будут опережать потребности на десятилетия вперед.

Он подчеркнул, что выбор Польши для строительства первой АЭС на основе новейших технологий явился результатом тесного польско-американского сотрудничества, а также глубоких взаимоотношений между народами и правительствами обеих стран.

Райт отметил, что масштаб проекта позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест в Польше и США. Он добавил, что реализация проекта не только позволит построить большую атомную электростанцию в Польше, но и станет основой для длительного сотрудничества в ядерной энергетике.

Кроме того, Райт заверил, что США намерены строить новые АЭС не только в Польше, но и других европейских странах.

О строительстве АЭС

Совет министров Польши утвердил выделение 60,2 млрд злотых (около $14,5 млрд) государственной компании Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) на проектирование и строительство первой атомной электростанции в стране, которое продлится в 2025-2030 годах.

В соответствии с Польской ядерно-энергетической программой (PPEJ), утвержденной в 2020 году, предусмотрено создание двух АЭС общей мощностью от 6 до 9 ГВт. Инвестором и оператором проектов выступает государственная компания PEJ.

Начать строительство первой атомной электростанции планируют в 2028 году, а завершить в течение семи лет. Строительную площадку разместят в районе населенных пунктов Любятово и Копалино в Поморском воеводстве.

Напомним, Украина получит от европейских партнеров 22,6 млн евро на проекты в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты, которые будут внедрены в течение пятилетнего периода.