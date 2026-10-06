UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,06

+0,07

EUR

50,48

--0,05

Наличный курс:

USD

45,01

44,89

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В правительстве сократят более 4 тысяч вакансий и часть заместителей министров

Сергей Корецкий
В правительстве сократят более 4 тысяч вакансий и часть заместителей министров

В центральных органах исполнительной власти в рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Важнейшим этапом реформы определена функциональная диагностика госаппарата. Сначала проверят, какие функции имеют органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже после этого будут определять структуру и финальную численность штата.

Кроме того, оптимизация коснется руководящего состава министерств и ведомств:

  • количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%;
  • количество заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти сократят почти на 18%.

Учеба, работа с молодежью и ветеранами

Отдельным направлением станет усовершенствование системы обучения, которая должна быть привязана к задачам конкретной должности. Для молодежи запустят информирование и стажировку, а также предусмотрена отдельная программа для ветеранов.

Координацию изменений будет осуществлять Совет по вопросам государственного управления с участием чиновников, парламентариев и экспертов, который уже возобновил свою работу. На заседании представили подробный план и определили ответственных за каждое направление. Целью всех изменений названо формирование профессионального государственного аппарата, способного быстро и эффективно выполнять поставленные задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство намерено сократить штат чиновников в центральных органах исполнительной власти. Кабмин принял решение об усовершенствовании системы государственного управления для повышения эффективности работы в условиях войны. В центральных органах исполнительной власти будет пересмотрена численность работников: вакантные должности планируют сократить, а количество заместителей — оптимизировать.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности