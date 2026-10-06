В правительстве сократят более 4 тысяч вакансий и часть заместителей министров

В центральных органах исполнительной власти в рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Важнейшим этапом реформы определена функциональная диагностика госаппарата. Сначала проверят, какие функции имеют органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже после этого будут определять структуру и финальную численность штата.

Кроме того, оптимизация коснется руководящего состава министерств и ведомств:

количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%;

количество заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти сократят почти на 18%.

Учеба, работа с молодежью и ветеранами

Отдельным направлением станет усовершенствование системы обучения, которая должна быть привязана к задачам конкретной должности. Для молодежи запустят информирование и стажировку, а также предусмотрена отдельная программа для ветеранов.

Координацию изменений будет осуществлять Совет по вопросам государственного управления с участием чиновников, парламентариев и экспертов, который уже возобновил свою работу. На заседании представили подробный план и определили ответственных за каждое направление. Целью всех изменений названо формирование профессионального государственного аппарата, способного быстро и эффективно выполнять поставленные задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство намерено сократить штат чиновников в центральных органах исполнительной власти. Кабмин принял решение об усовершенствовании системы государственного управления для повышения эффективности работы в условиях войны. В центральных органах исполнительной власти будет пересмотрена численность работников: вакантные должности планируют сократить, а количество заместителей — оптимизировать.