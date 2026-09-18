Правительство планирует сократить штат чиновников в центральных органах исполнительной власти

Кабмин принял решение об усовершенствовании системы государственного управления для повышения эффективности работы в условиях войны. В центральных органах исполнительной власти будет пересмотрена численность работников: вакантные должности планируют сократить, а количество заместителей — оптимизировать.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер -министр Украины Сергей Корецкий.

Что изменят

В центральных органах власти будет проведен анализ функций и внутренних процессов. В частности, будут искать дублирование функций, лишние процессы и возможности оптимизации.

Отдельно проанализируют цифровизацию и автоматизацию работы государственных органов.

"Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОИВ. После детального анализа будет определена объективная потребность в численности работников в соответствии с реальным объемом задач и функциями государства", — отметил Корецкий.

Также планируется изменить подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с потребностями государственного управления.

За реализацию мероприятий будут отвечать министерства и центральные органы исполнительной власти. Координация и контроль поручены Государственному секретарю Кабмина Константину Марьевичу.

"Государство не должно тратить время и ресурсы на процессы, которые можно сделать быстрее и проще с помощью цифровых инструментов", - подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать лишь три направления: социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.