RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,85

44,75

EUR

51,95

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Уряд планує скоротити штат чиновників в центральних органах виконавчої влади

Сергій Корецький, прапори України та ЄС
Уряд планує скоротити вакантні посади в центральних органах влади / Кабинет Министров

Кабмін ухвалив рішення про вдосконалення системи державного управління задля підвищення ефективності роботи в умовах війни. В центральних органах виконавчої влади переглянуть чисельність працівників: вакантні посади планують скоротити, а кількість заступників — оптимізувати.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Що змінять

У центральних органах влади проведуть аналіз функцій і внутрішніх процесів. Зокрема, шукатимуть дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації.

Окремо проаналізують цифровізацію та автоматизацію роботи державних органів.

"Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави", — зазначив Корецький.

Також планують змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до потреб державного управління.

За реалізацію заходів відповідатимуть відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади. Координацію і контроль доручено Державному секретарю Кабміну Костянтину Мар’євичу.

"Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів", — підкреслив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності