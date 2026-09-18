Уряд планує скоротити штат чиновників в центральних органах виконавчої влади

Кабмін ухвалив рішення про вдосконалення системи державного управління задля підвищення ефективності роботи в умовах війни. В центральних органах виконавчої влади переглянуть чисельність працівників: вакантні посади планують скоротити, а кількість заступників — оптимізувати.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Що змінять

У центральних органах влади проведуть аналіз функцій і внутрішніх процесів. Зокрема, шукатимуть дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації.

Окремо проаналізують цифровізацію та автоматизацію роботи державних органів.

"Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави", — зазначив Корецький.

Також планують змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до потреб державного управління.

За реалізацію заходів відповідатимуть відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади. Координацію і контроль доручено Державному секретарю Кабміну Костянтину Мар’євичу.

"Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів", — підкреслив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.