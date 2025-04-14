В результате атаки на Киев разрушены складские помещения Winetime

В ночь на 12 апреля 2025 года в результате вражеской атаки на Киев было полностью разрушено складское помещение гастро- и винного маркета Winetime, принадлежащего "Основа холдинг".

Об этом компания сообщила в Facebook.

Общая площадь уничтоженных складских мощностей составляет 4500 квадратных метров. Также получили повреждения производственный цех, логистическая инфраструктура и часть производственных мощностей компании.

Несмотря на масштабы разрушений, пострадавших среди персонала и гражданского населения нет.

Продолжаются работы по переорганизации производства и логистических процессов для минимизации влияния атаки на функционирование магазинов Winetime. Оценка общего ущерба еще продолжается, однако уже известно, что повреждения значительны.

В тот же день в результате прямого попадания российского дрона в Киеве был полностью уничтожен аптечный состав фармацевтической группы Кусум, на котором хранились готовые лекарственные средства, активные фармацевтические субстанции, вспомогательные компоненты для изготовления препаратов, а также новое производственное оборудование.