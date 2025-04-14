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Унаслідок атаки на Київ зруйновано складські приміщення Winetime

Winetime, склади
Зруйновано складське приміщення гастро- та винного маркету / Winetime

У ніч на 12 квітня 2025 року внаслідок ворожої атаки на Київ було повністю зруйновано складське приміщення гастро- та винного маркету Winetime, що належить “Аснова холдинг”.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Загальна площа знищених складських потужностей становить 4 500 квадратних метрів. Також зазнали пошкоджень виробничий цех, логістична інфраструктура та частина виробничих потужностей компанії.

Попри масштаб руйнувань, постраждалих серед персоналу та цивільного населення немає.

Фото 2 — Унаслідок атаки на Київ зруйновано складські приміщення Winetime

Наразі тривають роботи з переорганізації виробництва та логістичних процесів задля мінімізації впливу атаки на функціонування магазинів Winetime. Оцінка загальних збитків ще триває, однак уже відомо, що пошкодження є значними.

Того ж дня внаслідок прямого влучання російського дрону у Києві було повністю знищено аптечний склад фармацевтичної групи “Кусум”, на якому зберігалися готові лікарські засоби, активні фармацевтичні субстанції, допоміжні компоненти для виготовлення препаратів, а також нове виробниче обладнання. 

Автор:
Тетяна Гойденко