В Украине оцифровано уже более 7,5 млн трудовых книг: какие преимущества имеет электронный документ

С момента вступления в силу 10 июня 2021 года закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по учету трудовой деятельности работника в электронной форме" в Пенсионный фонд Украины подано 7,5 млн сканкопий бумажных трудовых книжек.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статистические данные ПФУ.

Из 7 миллионов 528 тысяч сканкопий трудовых книжек страхователями подано более 4 миллионов 485 тысяч, а застрахованными лицами – более 3 миллионов 42 тысяч.

С момента внедрения сервиса "Электронная трудовая книжка" на вебпортале услуг ПФУ (с декабря 2019 года) представлено более 8 миллионов 193 тысяч сканированных бумажных трудовых книжек для проведения оцифровки и перевода их в электронную форму.

Что такое электронная трудовая книжка?

Электронная трудовая книжка – удобный и доступный сервис от Пенсионного фонда Украины.

Внедрение электронной трудовой книги является предпосылкой для дальнейшей реализации автоматического назначения пенсии (без дополнительного обращения) по факту наступления пенсионного возраста.

Сканированные копии бумажных трудовых книг могут подаваться работодателем или самим работником. Сведения о трудовой деятельности учитываются в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования.

Напомним, Кабинет министров предусмотрел возможность подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней по свидетельским показаниям.