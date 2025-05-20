В Україні оцифровано вже понад 7,5 млн трудових книжок: які переваги має електронний документ

З моменту набрання чинності 10 червня 2021 року закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" до Пенсійного фонду України подано 7,5 млн сканкопій паперових трудових книжок.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на статистичні дані ПФУ.

З 7 мільйонів 528 тисяч сканкопій трудових книжок страхувальниками подано понад 4 мільйони 485 тисяч, а застрахованими особами — понад 3 мільйони 42 тисячі.

З часу впровадження сервісу "Електронна трудова книжка" на вебпорталі послуг ПФУ (з грудня 2019 року) подано більше 8 мільйонів 193 тисяч сканованих паперових трудових книжок для проведення оцифрування та переведення їх в електронну форму.

Що таке електронна трудова книжка?

Електронна трудова книжка – зручний та доступний сервіс від Пенсійного фонду України. Сервіс дозволяє подавати через вебпортал електронних послуг ПФУ підписані кваліфікованим електронним підписом скановані копії паперових трудових книжок, інших документів, які підтверджують трудову діяльність працівника.

Впровадження електронної трудової книжки є передумовою для подальшої реалізації автоматичного призначення пенсії (без додаткового звернення) за фактом настання пенсійного віку.

Скановані копії паперових трудових книжок можуть подаватися роботодавцем або самим працівником. Відомості про трудову діяльність обліковуються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів передбачив можливість підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній за показаннями свідків.