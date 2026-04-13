В Украине сократились площади под цветной капустой и брокколи: что мешает фермерам возобновить производство
Площади под цветной капустой и брокколи в Украине существенно уменьшились. Производство этих культур не может вернуться к довоенному уровню.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение AgroTimes.
Как отметил Сергей Гедз, руководитель отдела компании "Сингента", главные ограничения для этих культур – нехватка работников и проблемы со сбытом.
"Площади сократились существенно, и их рост в ближайшее время вряд ли предполагается – все упирается в наличие рабочей силы и потребителей", – отмечает эксперт.
Однако большинство хозяйств, уже имеющих опыт работы в этом сегменте, не планируют полностью отказываться от этих культур.
Производители пытаются удерживать существующие площади, чтобы не потерять позиции на рынке в надежде на улучшение ситуации в будущем.
Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе сегмент имеет потенциал для роста, однако он будет сдержан и будет зависеть, прежде всего, от ситуации с кадрами и рынком сбыта.
Напомним, в феврале 2026 года отпускные цены украинских производителей на белокочанную капусту зафиксировались в пределах 5–12 грн/кг. Это значительно дешевле, чем в прошлом году, когда цена в это же время достигала 34–40 грн/кг.