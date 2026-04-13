В Україні скоротилися площі під цвітною капустою та броколі: що заважає фермерам відновити виробництво
Площі під під цвітною капустою та броколі в Україні суттєво зменшилися. Виробництво цих культур не може повернутися до довоєнного рівня.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення AgroTimes.
Як зазначив Сергій Гедз, керівник відділу компанії "Сингента", головні обмеження для цих культур — нестача працівників і проблеми зі збутом.
"Площі скоротилися суттєво, і їхнє зростання найближчим часом навряд чи передбачається — все впирається в наявність робочої сили та споживачів", — зазначає експерт.
Проте, більшість господарств, які вже мають досвід роботи в цьому сегменті, не планують повністю відмовлятися від цих культур.
Виробники намагаються утримувати наявні площі, щоб не втратити позиції на ринку, сподіваючись на покращення ситуації в майбутньому.
Експерти вважають, що у середньостроковій перспективі сегмент має потенціал для зростання, однак воно буде стриманим і залежатиме передусім від ситуації з кадрами та ринком збуту.
Нагадаємо, у лютому 2026 року відпускні ціни українських виробників на білоголову капусту зафіксувалися в межах 5–12 грн/кг. Це значно дешевше, ніж торік, коли ціна в цей же час сягала 34–40 грн/кг.