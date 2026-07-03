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Цена нефти на 3 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Мировые цены на нефть несколько повысились 3 июля на фоне сдержанного оптимизма по поводу продвижения мирных усилий между США и Ираном, которые могут ослабить геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 3 июля
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|72,10
|+0,24%
|WTI
|68,83
|+ 0,20%
|Urals
|56,19
|-4.67%
Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 17 центов или 0,24% до 72,10 доллара США за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 14 центов или 0,20% до 68,83 доллара США за баррель.
В целом, цены на нефть Brent за эту неделю снизились на 0,02%, а на WTI выросли на 0,12%, что является наименьшими недельными колебаниями для обоих показателей за последние месяцы.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, поддержку нефтяным котировкам оказали ожидания прогресса в мирных переговорах между США и Ираном.
В то же время рост цен оставался ограниченным из-за сигналов об увеличении мирового предложения: после возобновления судоходства через Ормузский пролив страны Персидского залива наращивают добычу и экспорт нефти, а Saudi Aramco ускоряет продажи сырья в Азии, переходя на спотовые цены.
Добавим, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.