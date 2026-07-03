Ціна нафти на 3 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Світові ціни на нафту дещо підвищилися 3 липня на тлі стриманого оптимізму щодо просування мирних зусиль між США та Іраном, які можуть послабити геополітичну напруженість на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 3 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 72,10 +0,24% WTI 68,83 + 0,20% Urals 56,19 -4.67%

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 17 центів, або 0,24%, до 72,10 долара США за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 14 центів, або 0,20%, до 68,83 долара США за барель.

Загалом ціни на нафту Brent за цей тиждень знизилися на 0,02%, а на WTI зросли на 0,12%, що є найменшими тижневими коливаннями для обох показників за останні місяці.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, підтримку нафтовим котируванням надали очікування прогресу в мирних переговорах між США та Іраном.

Водночас зростання цін залишалося обмеженим через сигнали про збільшення світової пропозиції: після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку країни Перської затоки нарощують видобуток і експорт нафти, а Saudi Aramco прискорює продажі сировини в Азії, переходячи на спотові ціни.

Додамо, що через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua, розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.