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Львов объяснил взыскание денег из Польши за недостроенный мусороперерабатывающий завод

мусороперерабатывающий завод во Львове
Польская подрядная компания Control Process так и не построила мусороперерабатывающий завод во Львове / Львовский городской совет

Львовское коммунальное предприятие "Зеленый город" получило 3,664 млн евро по банковской гарантии от польского подрядчика, не выполнившего в полном объеме контракт на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. В предприятии подчеркивают, что речь идет не о штрафе или наказании, а о предусмотренном договором международном механизме защиты заказчика.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Правило простое: выполнил работу - получил деньги. Не выполнил - банк выплачивает сумму гарантии, определенную договором", - отметил он.

Городской голова напомнил, что кроме этого Львову вернули еще 947 тыс. евро авансового платежа, ведь на эту сумму подрядчик так и не выполнил ряд работ.

Садовый подчеркнул, что польская подрядная компания Control Process SA имела все возможности завершить строительство мусороперерабатывающего завода. Первый срок завершения работ настал еще в 2023 году.

"Львов неоднократно соглашался на продление сроков, шел навстречу и давал шанс выполнить взятые обязательства. Но любой контракт имеет не только права, но и ответственность", - подчеркнул мэр.

Он пообещал, что мусороперерабатывающий завод будет достроен, а на его открытие планируют пригласить всех заинтересованных сторон.

Садовый также отреагировал на заявления отдельных польских политиков, пытающихся подать коммерческий спор как политический вопрос, призвав сохранять стратегическое партнерство между Украиной и Польшей, избегать манипуляций и опираться в дискуссиях на факты.

Мэр выразил надежду, что эмоции и политическая конъюнктура не преобладают здравый смысл, а украинско-польские отношения и дальше будут развиваться на основе взаимной поддержки и уважения.

Скандальный подрядчик

В марте Львовский горсовет объявил   о разрыве контракта   с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь   завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода. Мэр заявил, что ситуация вокруг расторжения контракта с польской фирмой на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей. В ближайшее время будет объявлен новый тендер и   завод достроит новый подрядчик .

Автор:
Светлана Манько