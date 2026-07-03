Львів пояснив стягнення грошей з Польщі за недобудований сміттєпереробний завод

Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" отримало 3,664 млн євро за банківською гарантією від польського підрядника, який не виконав у повному обсязі контракт на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. У підприємстві наголошують, що йдеться не про штраф чи покарання, а про передбачений договором міжнародний механізм захисту замовника.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Правило просте: виконав роботу — отримав гроші. Не виконав — банк виплачує суму гарантії, визначену договором", - зазначив він.

Міський голова нагадав, шо окрім цього, Львову повернули ще 947 тис. євро авансового платежу, адже на цю суму підрядник так і не виконав низку робіт.

Садовий підкреслив, що польська підрядна компанія Control Process S.A. мала всі можливості завершити будівництво сміттєпереробного заводу. Перший строк завершення робіт настав ще у 2023 році.

"Львів неодноразово погоджувався на продовження термінів, ішов назустріч і давав шанс виконати взяті зобов’язання. Але будь-який контракт має не лише права, а й відповідальність", - наголосив мер.

Він пообіцяв, що сміттєпереробний завод буде добудовано, а на його відкриття планують запросити всіх зацікавлених сторін.

Садовий також відреагував на заяви окремих польських політиків, які намагаються подати комерційний спір як політичне питання, закликавши зберігати стратегічне партнерство між Україною та Польщею, уникати маніпуляцій і спиратися у дискусіях на факти.

Міський голова висловив сподівання, що емоції та політична кон’юнктура не переважать здоровий глузд, а українсько-польські відносини й надалі розвиватимуться на основі взаємної підтримки та поваги.

Скандальний підрядник

У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Міський голова заявив, що ситуація навколо розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею. У найближчий час буде оголошено новий тендер і завод добудує новий підрядник.