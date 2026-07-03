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Потери врага по состоянию на 3 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Потери врага по состоянию на 10 января 2026 г.
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1591 сутки полномасштабной войны составляют 1 407 150 человек.

Потери России в войне на 3 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 407 150 (+1 250) человек;
  • танков – 12 073 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 863 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 45 225 (+57) ед;
  • РСЗО – 1 912 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1463 (+4) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземные робототехнические комплексы – 1809 (+18) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 387 342 (+2 152) ед;
  • крылатые ракеты – 4 846 (+48) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 115 237 (+385) ед;
  • специальная техника – 4380 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 3 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 82 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 3 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько