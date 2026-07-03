Потери врага по состоянию на 3 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1591 сутки полномасштабной войны составляют 1 407 150 человек.

Потери России в войне на 3 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июля потеряла:

личного состава – около 1 407 150 (+1 250) человек;

танков – 12 073 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 24 863 (+2) ед;

артиллерийских систем – 45 225 (+57) ед;

РСЗО – 1 912 (+2) ед;

средства ПВО – 1463 (+4) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 1809 (+18) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 387 342 (+2 152) ед;

крылатые ракеты – 4 846 (+48) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 115 237 (+385) ед;

специальная техника – 4380 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

82 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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