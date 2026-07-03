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Потери врага по состоянию на 3 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1250 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1591 сутки полномасштабной войны составляют 1 407 150 человек.
Потери России в войне на 3 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июля потеряла:
- личного состава – около 1 407 150 (+1 250) человек;
- танков – 12 073 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 24 863 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 45 225 (+57) ед;
- РСЗО – 1 912 (+2) ед;
- средства ПВО – 1463 (+4) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 1809 (+18) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 387 342 (+2 152) ед;
- крылатые ракеты – 4 846 (+48) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 115 237 (+385) ед;
- специальная техника – 4380 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 82 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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