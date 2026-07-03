Карта боевых действий в Украине на 3 июля 2026 года

Продолжается 1591-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 273 боевых столкновения.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением 75 ракет и 101 авиационного удара, во время которых сбросил 299 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 168 дронов-камикадзе и произвели 3149 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары врага потерпели районы населенных пунктов Годуновка, Горки и Свободная Слобода Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, одну станцию радиолокаций, одну артиллерийскую систему, один пункт управления беспилотных летательных аппаратов и один состав материально-технического обеспечения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боеприкосновений, агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили 22 атаки противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Избицкого и Старицы, а также в направлении Волоховки, Старого Хутора, Гранова, Кудеевки, Симиновки и Домашнего.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, гдеоккупанты семь раз атаковали в районах населенных пунктов Диброва и Лиман, а также в направлении Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил тридцать штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное и Кривая Лука, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Враг совершил семнадцать атак на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Иванополье, Константиновка, Ильиновка и в направлении Райского.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 39 атак. Противник проявлял активность вблизи Новоалександровки, Белицкого и Родинского, а также в направлениях Мирного, Торецкого, Шевченко, Филиала, Кучерового Яра, Свободного, Дорожного, Светлого, Гришиного, Котлиного и Удачного.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлении населенных пунктов Терново и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 32 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Рыбного, Доброполья, Новоселовки и Гуляйпольского, а также в направлении Рождественской, Копанов, Широкого, Цветочного и Волшебного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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