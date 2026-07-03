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Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1591-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 273 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет та 101 авіаційного удару, під час яких скинув 299 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 168 дронів-камікадзе та здійснили 3149 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 46 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Годунівка, Гірки та Вільна Слобода Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, одну радіолокаційну станцію, одну артилерійську систему, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один склад матеріально-технічного забезпечення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось шість боєзіткнень, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 61 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Волохівки, Старого Хутора, Гранова, Кудіївки, Симинівки та Хатнього.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районах населених пунктів Діброва та Лиман, а також у напрямку Новоселівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив тридцять штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

Ворог здійснив сімнадцять атак на Костянтинівському напрямку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка та в напрямку Райського .

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 39 атак. Противник виявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білицького та Родинського, а також у напрямках Мирного, Торецького, Шевченка, Філії, Кучерового Яру, Вільного, Дорожнього, Світлого, Гришиного, Котлиного та Удачного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямку населених пунктів Тернове та Єгорівка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти 32 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Рибного, Добропілля, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у напрямку Різдвянки, Копанів, Широкого, Цвіткового та Чарівного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року
Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 3 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько