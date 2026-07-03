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Втрати ворога станом на 3 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога станом на 10 січня 2026
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1591 добу повномасштабної війни становлять 1 407 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб;
  • танків – 12 073 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од;
  • артилерійських систем – 45 225 (+57) од;
  • РСЗВ – 1 912 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 463 (+4) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 809 (+18) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од;
  • крилаті ракети – 4 846 (+48) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од;
  • спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 3 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 82 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 3 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько