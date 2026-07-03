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Втрати ворога станом на 3 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1591 добу повномасштабної війни становлять 1 407 150 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 липня втратила:
- особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб;
- танків – 12 073 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од;
- артилерійських систем – 45 225 (+57) од;
- РСЗВ – 1 912 (+2) од;
- засоби ППО – 1 463 (+4) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 1 809 (+18) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од;
- крилаті ракети – 4 846 (+48) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од;
- спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 82 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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