Втрати ворога станом на 3 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1591 добу повномасштабної війни становлять 1 407 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 липня втратила:

особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб;

танків – 12 073 (+4) од;

бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од;

артилерійських систем – 45 225 (+57) од;

РСЗВ – 1 912 (+2) од;

засоби ППО – 1 463 (+4) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 809 (+18) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од;

крилаті ракети – 4 846 (+48) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од;

спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

82 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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