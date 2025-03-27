В Украине создадут еще четыре межрегиональных реабилитационных центра для военных

Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник во время расширенного заседания Совета безбарьерности заявил о создании четырех реабилитационных центров для военных, где они смогут получить квалифицированную помощь.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Одной из ключевых тем встречи стала доступность качественной медицинской помощи военным. Бригадный генерал юстиции Мельник презентовал два стратегических проекта Минобороны, которые имеют целью укрепить систему военной медицины — "Центры восстановления и здоровья" и "Пакунок пораненого".

Первый проект "Центры восстановления и здоровья" предусматривает создание сети современных военно-медицинских центров реабилитации и ментального здоровья.

Второй проект "Пакунок пораненого" — это структурированная система натуральной помощи для всех раненых военнослужащих. Комплект будет содержать 30 наименований — в частности, адаптивная одежда и средства личной гигиены, необходимые на этапе стабилизации и последующего лечения.

По данным чиновника, в 2024 году десятки тысяч военных обращались за психологической помощью и проходили реабилитацию, но реальная потребность в таких услугах в разы больше.

"Система военных госпиталей в Украине не рассчитана на такую нагрузку. Поэтому Минобороны запускает масштабный проект создания сети военно-медицинских центров реабилитации и ментального здоровья. До конца 2025 года Минобороны создаст четыре межрегиональных реабилитационных центра, которые смогут одновременно принимать до 1 730 военных", — сообщил Мельник.



Что предусмотрено?

Программа реабилитации будет включать :

медицинское лечение ;

физиотерапию ;

психотерапию ;

поддержку семей военных ;

социальную адаптацию.

Кроме того, на онлайн-платформах Резерв+ и Армия+ будет запущена серия учебных курсов для медицинских работников – для эффективной работы с военными, имеющими ПТСР.

Напомним, за первые два месяца 2025 года в рамках государственной программы протезирования 18,6 тысячи украинцев получили более 58,5 тысяч средств реабилитации.