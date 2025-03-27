В Украине ухудшилась доступность продуктов питания – KSE

Индекс доступности продовольствия (ИДП) в Украине снизился до 89% довоенного уровня из-за инфляции и сезонного роста цен в период с сентября 2024 по февраль 2025 года.

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Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

До начала полномасштабного вторжения среднестатистический украинец мог приобрести 9,5 продовольственных корзин. Однако уже через пять месяцев войны этот показатель упал на 19% из-за роста цен и падения доходов на треть.

Аналитики KSE отмечают, что ситуация на рынке продовольствия остается нестабильной, а дальнейшая динамика будет зависеть от уровня инфляции и доходов населения.

В 2023-2024 годах ситуация частично улучшилась благодаря снижению цен на овощи при сборе урожая и повышении зарплат из-за дефицита рабочей силы.

С сентября 2024 года ИДП снова начал снижаться, и в феврале 2025-го его значение составило 8,5 продовольственных корзин – 89% от уровня января 2022 года. Это указывает на то, что доступность пищи все еще далека от полного обновления.

Лучшая ситуация наблюдается в западных регионах: в Черкасской, Черновицкой и Ровенской областях ИГП достиг 96% довоенного уровня. В то же время, в прифронтовых и постоянно обстреливаемых регионах, таких как Запорожская, Днепропетровская и Одесская области, этот показатель значительно ниже – на уровне 82-86%.

Больше всего от сокращения доступности продовольствия пострадали уязвимые слои населения – пенсионеры, лица с минимальными зарплатами и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Так, в феврале 2025 года ИДП для получателей выплат ВПЛ упал до 62% довоенного уровня, а для пенсионеров – до 75%.

Различия по регионам

Региональные отличия также остаются значительными. В Херсонской области, сильно пострадавшей от боевых действий, ИДП в середине 2022 года упал до 61% от довоенного уровня. К середине 2024 года он возобновился до 88%, однако в феврале 2025 снова снизился – до 80%.

В Запорожской области этот показатель в феврале 2025 составил 83%. В Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях уровень восстановления лучше – 92%, 96% и 97% соответственно.

По версии обновленного индекса Биг Мака, украинская валюта оказалась на шестом месте с конца в списке самых недооцененных валют, гривна недооценена до доллара США на 50,7%.