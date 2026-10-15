В Украине заработал завод по производству стеклопакетов с инвестициями в 1,5 млрд грн (ФОТО)

В Индустриальном парке "Энерджи групп" в Сваляве в Закарпатье вложено 1,5 млрд грн инвестиций в запуск завода по производству стеклопакетов EDL Glass. Объем производства завода – 300 тыс кв м стеклопакетов в год. Около 50% производимых стеклопакетов отправляется на экспорт в страны Евросоюза.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Закалку стекла на заводе обеспечивают две печи. Термическая обработка повышает механическую прочность стекла и устойчивость к температурным нагрузкам. Предприятие также развивает направление ламинирования стекла - изготовление триплекса, в котором специальная полимерная прослойка удерживает обломки в случае разрушения стекла.

На предприятии сейчас работают 320 работников, из которых 200 – непосредственно на производстве. С 2027 года на производстве запускают дополнительную третью смену. Для привлечения будущих работников EDL Glass налаживает сотрудничество с местными заведениями профтеха. Этому способствуют городские власти, установившие льготную для завод ставку налога на землю.

На территории индустриального парка уже введено в эксплуатацию более 10 тыс. м² производственных и вспомогательных площадей. Следующий шаг – дальнейшее развитие производственной недвижимости и инфраструктуры для размещения предприятий по переработке стекла, изготовление оконных и строительных конструкций, а также смежных производств.

Напомним, на Закарпатье в индустриальном парке "Сольва-Тех" начало работу новое литейное предприятие "Норд-Эст". На заводе уже провели первую тестовую плавку, перерабатывая алюминиевый лом в качественные слитки.