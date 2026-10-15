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В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)

завод
В індустріальному парку почав роботу завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

В Індустріальному парку “Енерджі груп” у Сваляві на Закарпатті вкладено 1,5 млрд грн інвестицій у запуск заводу з виробництва склопакетів EDL Glass. Обсяг виробництва заводу - 300 тис кв м склопакетів на рік. Близько 50% вироблених склопакетів відправляється на експорт у країни Євросоюзу.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Гартування скла на заводі забезпечують дві печі. Термічна обробка підвищує механічну міцність скла та його стійкість до температурних навантажень. Підприємство також розвиває напрям ламінування скла - виготовлення триплексу, у якому спеціальний полімерний прошарок утримує уламки в разі руйнування скла.

Фото 2 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)
Фото 3 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)
Фото 4 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)
Фото 5 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)
Фото 6 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)
Фото 7 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)
Фото 8 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)
Фото 9 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)
Фото 10 — В Україні запрацював завод з виробництва склопакетів з інвестиціями 1,5 млрд грн (ФОТО)

На підприємстві зараз працюють 320 працівників, з яких 200 безпосередньо на виробництві. З 2027 року на виробництві запускають додаткову третю зміну. Для залучення майбутніх працівників EDL Glass налагоджує співпрацю з місцевими закладами профтеху. Цьому сприяє міська влада, яка встановила пільгову для завод ставку податку на землю.

На території індустріального парку вже введено в експлуатацію понад 10 тис. м² виробничих та допоміжних площ. Наступний крок - подальший розвиток виробничої нерухомості й інфраструктури для розміщення підприємств із переробки скла, виготовлення віконних та будівельних конструкцій, а також суміжних виробництв.

Нагадаємо, на Закарпатті в індустріальному парку “Сольва-Тех” розпочало роботу нове ливарне підприємство “Норд-Ест”. На заводі вже провели першу тестову плавку, переробляючи алюмінієвий брухт на якісні злитки. 

Автор:
Світлана Манько

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