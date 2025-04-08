В Украину прибыл первый балкер с 80 тысяч тонн угля из США для "Метинвеста"

В Украину прибыло первое в этом году судно с коксующимся углем из США, зафрахтованное холдингом Рината Ахметова "Метинвест" с собственного предприятия в США — United Coal Company (UCC).

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Об этом сообщает прессслужба "Метинвеста".

80 тысяч тонн угля, доставленные балкером Bison, должны обеспечить бесперебойную работу металлургических предприятий Метинвеста после приостановки деятельности Покровской угольной группы.

"Несмотря на сверхсложные условия в украинской металлургии из-за продолжения вторжения агрессора, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для обеспечения работы отрасли. Снабжение американского угля не только поддерживает производство стали на наших предприятиях в Каменском и Запорожье, но и обеспечивают работой десятки тысяч сотрудников и подрядчиков. экспорта", — отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Он добавил, что импортный коксующийся уголь дороже украинского через логистику, однако это важный шаг, чтобы помочь экономике Украины.

"Метинвест" и дальше ожидает получать по одному судну с 80 тысячами тонн американского коксующегося угля ежемесячно, что позволит закрыть часть потребностей "Запорожстали" и "Каметстали".

"Метинвест" остановил шахты в Покровске из-за приближающейся линии фронта

В компании напомнили, что "Метинвест" приостановил работу Покровской угольной группы в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации безопасности для сотрудников. Покровская угольная группа является единственным производителем коксующегося угля в Украине, необходимого для работы металлургических предприятий. Угольное предприятие обеспечивало значительную часть коксующегося угля для собственного потребления холдинга, а также поставляло значительные объемы потребителям как в Украине, так и за ее пределами.

После приостановки работы актива "Метинвест" перешел на альтернативные источники коксующегося угля. Среди введенных мероприятий — использование накопленных запасов, дополнительные поставки коксующегося угля и кокса со стороны, а также увеличение поставок из United Coal Company.

Справка

United Coal Company – производитель металлургического угля, работающего в Аппалачском регионе США. Компания, основанная в 2004 году, Группа "Метинвест" приобрела в апреле 2009 года.

Напомним, в 2024 году по сравнению с 2023 годом металлургический холдинг Рината Ахметова "Метинвест" увеличил убыток почти в 6 раз, до $1,152 млрд. Главной причиной этого стала остановка шахт возле Покровска, добывавших коксующиеся угли для предприятий холдинга. Причем за указанный период компании удалось увеличить выручку на 9% до $8,05 млрд.