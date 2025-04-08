В Україну прибув перший балкер з 80 тисячами тонн вугілля з США для "Метінвесту"

В Україну прибуло перше в цьому році судно з коксівним вугіллям зі США, зафрахтоване холдингом Ріната Ахметова “Метінвест” з власного підприємства в США — United Coal Company (UCC).

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Про це повідомляє пресслужба “Метінвесту”.

80 тисяч тонн вугілля, доставлені балкером Bison, мають забезпечити безперебійну роботу металургійних підприємств "Метінвесту" після призупинення діяльності Покровської вугільної групи.

"Попри надскладні умови в українській металургії через продовження вторгнення агресора, ми мобілізували увесь наявний ресурс для забезпечення роботи галузі. Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам’янському й Запоріжжі, а й забезпечують роботою десятки тисяч співробітників і підрядників, сферу логістики, залізницю, податкові надходження до бюджету України й значну частину українського валютного експорту", — зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Він додав, що імпортне коксівне вугілля дорожче за українське через логістику, проте це важливий крок, щоб допомогти економіці України.

"Метінвест" й надалі очікує отримувати по одному судну з 80 тисячами тонн американського коксівного вугілля щомісяця, що дасть змогу закрити частину потреб "Запоріжсталі" та "Каметсталі".

"Метінвест" зупинив шахти у Покровську через наближення лінії фронту

В компанії нагадали, що "Метінвест" призупинив роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації для співробітників. Покровська вугільна група є єдиним виробником коксівного вугілля в Україні, потрібного для роботи металургійних підприємств. Вугільне підприємство забезпечувало значну частку коксівного вугілля для власного споживання холдингу, а також постачало значні обсяги споживачам як в Україні, так і за її межами.

Після призупинення роботи активу "Метінвест" перейшов на альтернативні джерела коксівного вугілля. Серед запроваджених заходів — використання накопичених запасів, додаткове постачання коксівного вугілля та коксу зі сторони, а також збільшення постачання з United Coal Company.

Довідка

United Coal Company — виробник металургійного вугілля, що працює в Аппалачському регіоні США. Компанію, засновану у 2004 році, Група "Метінвест" придбала у квітні 2009 року.

Нагадаємо, у 2024 році порівняно з 2023 роком металургійний холдинг Ріната Ахметова “Метінвест” збільшив збиток майже в 6 разів, до $1,152 млрд. Головною причиною цього стала зупинка шахт біля Покровська, які видобували коксівне вугілля для підприємств холдингу. При чому за вказаний період компанії вдалося збільшити виторг на 9%, до $8,05 млрд.