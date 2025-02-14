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В Украину вернули тела 757 погибших защитников
Благодаря совместным усилиям украинских структур и международных организаций, 14 февраля удалось репатриировать тела 757 погибших воинов.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Погибшие были возвращены из:
- Кураховского направления;
- Покровского направления;
- Бахмутского направления;
- Угледарского направления;
- Луганского направления;
- Запорожского направления;
- из моргов на территории РФ.
В Координационном штабе отметили, что погибших военных удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса уполномоченного ВР Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам и Украины.
Передача тел украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.
Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.
Напомним, по итогам репатриационных мер 24 января в Украину вернули тела 757 погибших воинов.