Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,01

EUR

43,44

+0,08

Наличный курс:

USD

41,76

41,80

EUR

43,90

43,67

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украину вернули тела 757 погибших защитников

обмен телами
Фото: t.me/Koord_shtab

Благодаря совместным усилиям украинских структур и международных организаций, 14 февраля удалось репатриировать тела  757 погибших воинов.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Фото 2 — В Украину вернули тела 757 погибших защитников
Фото: t.me/Koord_shtab

Погибшие были возвращены из:

  • Кураховского направления;
  • Покровского направления;
  • ⁠Бахмутского направления;
  • Угледарского направления;
  • Луганского направления;
  • Запорожского направления;
  • из моргов на территории РФ.
Фото 3 — В Украину вернули тела 757 погибших защитников
Фото: t.me/Koord_shtab

В Координационном штабе отметили, что погибших военных удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса уполномоченного ВР Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам и Украины.

Фото 4 — В Украину вернули тела 757 погибших защитников
Фото: t.me/Koord_shtab

Передача тел украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.

Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.

Напомним, по итогам репатриационных мер 24 января в Украину вернули тела 757 погибших воинов.

Автор:
Светлана Манько