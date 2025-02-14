В Украину вернули тела 757 погибших защитников

Благодаря совместным усилиям украинских структур и международных организаций, 14 февраля удалось репатриировать тела 757 погибших воинов.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Погибшие были возвращены из:

Кураховского направления;

Покровского направления;

⁠Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

из моргов на территории РФ.

В Координационном штабе отметили, что погибших военных удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса уполномоченного ВР Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам и Украины.

Передача тел украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.

Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.

Напомним, по итогам репатриационных мер 24 января в Украину вернули тела 757 погибших воинов.