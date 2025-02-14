Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,01

EUR

43,44

+0,08

Готівковий курс:

USD

41,70

41,73

EUR

43,90

43,70

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

обмін тілами
Фото: t.me/Koord_shtab

Завдяки спільним зусиллям українських структур та міжнародних організацій, 14 лютого вдалося репатріювати тіла 757 полеглих воїнів, які загинули, захищаючи Батьківщину.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Фото 2 — В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
Фото: t.me/Koord_shtab

Загиблі були повернуті з:

  • Курахівського напрямку; 
  • Покровського напрямку;
  •  ⁠Бахмутського напрямку; 
  • Вугледарського напрямку; 
  • Луганського напрямку; 
  • Запорізького напрямку; 
  • з моргів на території РФ.
Фото 3 — В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
Фото: t.me/Koord_shtab

У Координаційному штабі зазначили, що полеглих військових вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого ВР України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Фото 4 — В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
Фото: t.me/Koord_shtab

Передача тіл полеглих українських військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих захисників. Після цього тіла героїв будуть передані їхнім рідним для гідного поховання на рідній землі.

Нагадаємо, за підсумками репатріаційних заходів 24 січня в Україну повернули тіла 757 загиблих воїнів.

Автор:
Світлана Манько