В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

Завдяки спільним зусиллям українських структур та міжнародних організацій, вдалося репатріювати тіла 757 полеглих воїнів, які загинули, захищаючи Батьківщину.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Загиблі були повернуті з таких напрямків:

451 – Донецький напрямок;

– Донецький напрямок; 71 – Бахмутський напрямок;

– Бахмутський напрямок; 51 – Вугледарський напрямок;

– Вугледарський напрямок; 13 – Луганський напрямок;

– Луганський напрямок; 137 – Запорізький напрямок;

– Запорізький напрямок; 34 – із моргів на території РФ.

Згідно з повідомленням, полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Збройні Сили України забезпечують перевезення тіл репатрійованих героїв до визначених державних спеціалізованих установ. Там здійснюється передача загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі правоохоронних органів разом із експертами МВС працюють над тим, щоб у найкоротші терміни встановити особи загиблих героїв.

Додамо, що лише протягом жовтня-грудня 2024 року в Україну повернули тіла 2069 полеглих оборонців. Востаннє обмін тілами відбувся 20 грудня.