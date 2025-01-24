В Украину вернули тела 757 павших защитников

Благодаря совместным усилиям украинских структур и международных организаций удалось репатриировать тела 757 павших воинов, погибших, защищая Родину.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Погибшие были возвращены по следующим направлениям:

451 – Донецкое направление;

– Донецкое направление; 71 – Бахмутское направление;

– Бахмутское направление; 51 – Угледарское направление;

– Угледарское направление; 13 – Луганское направление;

– Луганское направление; 137 – Запорожское направление;

– Запорожское направление; 34 – из моргов на территории РФ.

Согласно сообщению, павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку тел репатриированных героев в определенные государственные специализированные учреждения. Там производится передача погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи правоохранительных органов вместе с экспертами МВД работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки установить личности погибших героев.

Добавим, что только в течение октября-декабря 2024 в Украину вернули тела 2069 павших защитников. В последний раз обмен телами состоялся 20 декабря.